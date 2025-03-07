Новое поколение панелей сможет предложить пиковую яркость до 1500 нит и лучшую энергоэффективность.

По слухам, OLED-панели 4-го поколения от LG Display обладают улучшенной яркостью и энергоэффективностью. Впервые эта технология была применена в телевизорах G5 от LG. Ожидается, что для мониторов меньшего размера новые панели станут доступны позже и уже появились сведения о первой модели.

В отличие от трехслойной структуры, теперь используется четыре слоя, благодаря добавлению еще одного слоя с синими OLED. Это приводит к увеличению яркости и эффективности, однако, микролинзы (MLA) в данной технологии не используются. Согласно информации, полученной от производителя, первая OLED-панель четвертого поколения для мониторов будет 27-дюймовой с разрешением 2560х1440 пикселей в формате 16:9.

Ожидается, что благодаря новой технологии пиковая яркость достигнет уровня в 1500 кд/м2. При этом OLED-дисплеи должны поддерживать стабильную яркость на уровне 335 кд/м2 по всей площади экрана. Для наглядности, LG заявляет, что их текущий UltraGear OLED 27GX790A с диагональю 27 дюймов, 2K и OLED 3-го поколения с MLA обеспечивает яркость 275 кд/м2 и пиковую яркость до 1300 кд/м2.

В отчёте также упоминается о «заметно улучшенной цветопередаче» новой OLED-панели. Однако, LG Display пока не предоставила более подробной информации по этому аспекту. Текущее поколение обеспечивает охват 98,5% цветового пространства DCI-P3.

Пока неясно, в какой именно момент стоит ожидать первые мониторы, использующие OLED-панели нового, четвертого поколения от LG Display. Массовое производство намечено на 2025 год, это подтвержденная информация. Однако, теоретически, это может означать и финальные месяцы 2025 года, а фактический выход продуктов на рынок – в 2026 году.