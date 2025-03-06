Второе место заняла Capcom, а на третьей и четвертой позициях разместились Sony и Focus Entertainment

Согласно Metacritic, Sega была признана лучшим издателем видеоигр 2024 года, что стало её третьей победой в ежегодном рейтинге игровых издателей Metacritic, установив новый рекорд. Благодаря таким проектам, как Metaphor: ReFantazio, Shin Megami Tensei 5: Vengeance и Like a Dragon: Infinite Wealth, удостоенным высоких оценок, Sega безоговорочно лидировала в рейтинге.

Оценка основана исключительно на оценках игр, выпущенных издателями, на Metacritic, исключая данные о продажах и мнения пользователей. Для оценки производительности и составления общего списка используются данные за 12 месяцев для каждого издателя. В список включены только издатели, выпустившие не менее пяти различных игр в прошлом году.

Благодаря впечатляющим оценкам Metaphor: ReFantazio — 94 балла, Shin Megami Tensei 5: Vengeance — 87 баллов и Like a Dragon: Infinite Wealth — 89 баллов, Sega превзошла конкурентов, завоевав первое место, ранее достигнутое в 2021 и 2016 годах.

Второе место, уступив лидеру всего два балла, занимает прошлогодний триумфатор – Capcom. Уверенное лидерство Dragon's Dogma 2 подкрепляется положительными отзывами и от других проектов компании. Aksys Games, неожиданно для всех, демонстрирует отличные результаты благодаря признанию Spirit Hunter: Death Mark и в целом успешному старту всех пяти игр, выпущенных в 2024 году.

Sony и Focus Entertainment расположились на третьей и четвертой строчках, опираясь на успех Astro Bot и Warhammer 40,000 Space Marine 2 соответственно. Microsoft занимает девятое место. Nintendo в 2024 году оказалась на 22-м месте, что объясняется скромным масштабом Paper Mario: The Thousand-Year Door. Вероятно, компания бережёт крупные релизы к выходу Switch 2.