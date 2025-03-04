Устройство имеет разрешение 4K и пиковую яркость HDR в 1000 нит

Alienware AW2725Q – это игровой QD-OLED монитор c разрешением 3840х2160 пикселей, объединяющий передовые технологии в 27-дюймовом корпусе. Его частота обновления доходит до 240 Гц, а плотность пикселей 166 PPI. AW2725Q уже появился на рынке по рекомендованной цене 900 долларов.

AW2725Q использует технологию Samsung QD-OLED, аналогичную той, что применяется в моделях от MSI и Asus. В отличие от других OLED-панелей, AW2725Q демонстрирует улучшенные углы обзора и повышенную яркость. Максимальная яркость новинки от Alienware достигает 250 нит в SDR-режиме и 1000 нит в HDR. Поддержка Dolby Vision HDR должна обеспечить более выразительную картинку, чем на альтернативных IPS или VA мониторах.

Оснащённый технологией G-Sync и отличающийся минимальной задержкой в 0,03 мс, AW2725Q представляет собой качественный OLED-монитор для киберспортивных соревнований. Как правило, профессиональные игроки в данном сегменте предпочитают экраны с меньшей диагональю, поскольку это снижает необходимость в активном вращении головой во время сражений. Хотя 27 дюймов могут показаться не самым оптимальным размером для 4K-монитора, Alienware AW2725Q предлагает ряд преимуществ.

Многие OLED-мониторы от других производителей страдают от проблемы размытия текста, что приводит к потере чёткости шрифтов. Однако, плотность пикселей в 166 PPI, реализованная в Alienware, исключает какое-либо размытие, делая монитор привлекательным как для игр, так и для работы с текстом. Встроенная графитовая система охлаждения гарантирует эффективное рассеивание тепла, снижая риск перегрева. Это является значительным преимуществом для пользователей.

Новый монитор Alienware конкурирует с моделями MSI MPG 272URX и Asus PG27UCDM. Обе эти модели являются 27-дюймовыми 4K OLED-мониторами с частотой обновления 240 Гц и портом DisplayPort 2.1a, отсутствующим в AW2725Q. Однако, их стоимость превышает цену монитора Alienware на несколько сотен долларов. Учитывая, что новые видеокарты Nvidia RTX Blackwell и AMD RDNA 4 будут поддерживать DisplayPort последнего поколения, потенциальным покупателям предстоит взвесить, оправдана ли дополнительная пропускная способность более высокой ценой.