По словам источника, компания может довести её до уровня RTX 4070, если повысит базовые тактовые частоты

Накануне AMD представила RX 9070 и RX 9070 XT, ознаменовав старт RDNA 4 и нового поколения графики от «Красного гиганта». C 6 марта фанаты AMD Radeon смогут купить RX 9070 за 549 и RX 9070 XT за 599 долларов.

Несмотря на то, что RX 9070 и, в особенности, 9070 XT, выглядят вполне конкурентоспособными в сравнении с предложениями от Nvidia, их нельзя назвать бюджетными. Эта ниша будет за RX 9060 и RX 9060 XT, которые, по словам AMD, выйдут позднее в этом году. Как обычно, благодаря утечкам и слухам, представление о будущих RX 9060 и RX 9060 XT будет сложено еще до официальной презентации. Согласно информации, полученной от Moore’s Law Is Dead, стали известны предполагаемые сроки выхода и возможности видеокарты RX 9060 XT.

По данным источника, релиз RX 9060 XT намечен на апрель, что соответствует началу второго квартала 2025 года. Инсайдер также предполагает, что по своей производительности RX 9060 XT займёт нишу между RTX 4060 Ti и RX 7700 XT. Если опираться на результаты тестирования в 3DMark Time Spy Graphics, RX 7700 XT превосходит RTX 4060 Ti примерно на 26%. Следовательно, этот 26-процентный зазор и является целевым для RX 9060 XT. MLID допускает, что RX 9060 XT потенциально сможет приблизиться к уровню RTX 4070, при условии, что AMD увеличит тактовые частоты. Однако, пока это информация лишь от одного источника, стоит ждать подтверждения от других авторитетных инсайдеров.