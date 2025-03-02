Предварительные заказы уже доступны в Китае, и большинство пользователей обращают внимание именно на старшую модель

После официальной презентации графических процессоров RDNA 4, потребительский рынок с оптимизмом воспринял их появление. Видеокарты Radeon RX 9070 от AMD выделяются отличным соотношением стоимости и производительности. Учитывая доступность, которую обещает AMD, ожидается и высокий спрос. Предварительные заказы пока открыты лишь в Китае. Данные, опубликованные Uniko, указывают на повышенный интерес к версии XT в этом регионе.

Данные о предварительных заказах предоставлены известным китайским изданием DIY-APE, что позволяет предположить, что покупатели отдают предпочтение Radeon RX 9070 XT обычной версии. Из общего числа предварительных заказов в 1535 единиц, 916 приходятся на флагманскую видеокарту. Принимая во внимание цену графических процессоров и наличие альтернативных решений AMD, подобный расклад выглядит вполне логичным.

Примечательно, что текущий объём предварительных заказов отражает лишь небольшую долю существующего спроса на мировом рынке. Ввиду ожидаемых сложностей с доступностью видеокарт Nvidia RTX Blackwell, значительная часть потребителей, скорее всего, предпочтёт видеокарты AMD серии RX 9070. AMD заявляет об улучшении доступности, что вселяет надежду на удовлетворение спроса в период запуска, по крайней мере, исходя из заявлений компании.

Все взгляды устремлены на розничный запуск серии RX 9070 от AMD, запланированный на 5 марта. Он покажет реальную ситуацию с поставками. Розничные сети активно готовятся к старту продаж, и можно смело утверждать, что нас ждут интересные дни.