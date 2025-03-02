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Zelikman
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
Предварительные заказы уже доступны в Китае, и большинство пользователей обращают внимание именно на старшую модель

После официальной презентации графических процессоров RDNA 4, потребительский рынок с оптимизмом воспринял их появление. Видеокарты Radeon RX 9070 от AMD выделяются отличным соотношением стоимости и производительности. Учитывая доступность, которую обещает AMD, ожидается и высокий спрос. Предварительные заказы пока открыты лишь в Китае. Данные, опубликованные Uniko, указывают на повышенный интерес к версии XT в этом регионе.

Данные о предварительных заказах предоставлены известным китайским изданием DIY-APE, что позволяет предположить, что покупатели отдают предпочтение Radeon RX 9070 XT обычной версии. Из общего числа предварительных заказов в 1535 единиц, 916 приходятся на флагманскую видеокарту. Принимая во внимание цену графических процессоров и наличие альтернативных решений AMD, подобный расклад выглядит вполне логичным.

Примечательно, что текущий объём предварительных заказов отражает лишь небольшую долю существующего спроса на мировом рынке. Ввиду ожидаемых сложностей с доступностью видеокарт Nvidia RTX Blackwell, значительная часть потребителей, скорее всего, предпочтёт видеокарты AMD серии RX 9070. AMD заявляет об улучшении доступности, что вселяет надежду на удовлетворение спроса в период запуска, по крайней мере, исходя из заявлений компании.

Все взгляды устремлены на розничный запуск серии RX 9070 от AMD, запланированный на 5 марта. Он покажет реальную ситуацию с поставками. Розничные сети активно готовятся к старту продаж, и можно смело утверждать, что нас ждут интересные дни.

#amd #видеокарты #технологии #radeon #rx 9070 xt #rx 9070
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Nvidia&Intel Hater
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Валерий Прохоров
14:51
Как красиво все смотрится на стенде и как потом все это впихнуть в самолёт.
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Nvidia&Intel Hater
14:48
тут столько было сказано про Геншин.что я эту супер игру хотел посмотреть,но все желание отбили отзывы в инете ,что из взрослых в нее ток педофилы и пи ры играют.нам такого НЕ НАДО
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Evgeny Chezarin
14:44
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[IRanPast]
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Короче все давно уже поняли, что ты в этих темах звиздабол конченный
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[IRanPast]
14:40
А чо ты, пëс смердячий, сразу не написал хоть про одну кривую игру, которая у тебя не пошла на лине? Сдаëтся мне что ты брешишь, как собака, и линь отродясь не ставил
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pavka_k
14:35
Порадуй старину Хуанга. Купи 2 карты Nvidia.
Пользователь совместил RTX 5090 и RTX 3050 и получил до 1425% прироста в играх
Nvidia&Intel Hater
14:34
я Вам более скажу,он и на винде из фоторужья выкладывал снимки экрана,это же "разработчик"
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Nvidia&Intel Hater
14:33
с Геншином)
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mwc-lord
14:27
А у тебя деньги на такой софт есть? А для компьютеров родственников? А друзей и соседей? И про профессионализм разработчиков корпоративного софта смешно. Че серьезно в такую ахинею веришь?
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