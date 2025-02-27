Автомобиль будет медленнее набирать разгон. Также предельная скорость окажется ниже

Согласно информации, полученной от источников на выставке Kazan Truck Expo, начальная комплектация седана Lada Iskra, оснащенная 1.6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач, разгоняется до 100 км/ч за 13.3 секунды. Это означает, что Iskra уступает Granta с аналогичным силовым агрегатом более двух секунд в разгоне. Предельная скорость базовой версии Iskra составит 170 км/ч, что на 6 км/ч меньше, чем у Granta.

Также для Lada Iskra будет доступна версия с двигателем мощностью 106 лошадей, который будет сочетаться с новой для АвтоВАЗа шестиступенчатой механической коробкой передач. Эта модификация седана сможет достигать 100 км/ч за 12.3 секунды. Установка вариатора вместо "механики" увеличит время разгона до 13.4 секунды.

Стоит отметить, что на Lada Granta вариатор не предлагается, но известно, что версия этой модели с 98-сильным мотором и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач разгоняется до 100 км/ч за 13.1 секунды. Среди стандартных Granta наиболее шустрая версия разгоняется до 100 км/ч за 10,5 секунды, оснащённая 106-сильным мотором и пятиступенчатой коробкой передач. Lada Granta также превосходит будущую новинку по максимальной скорости. Iskra сможет разгоняться до 170-175 км/ч, в то время как Granta демонстрирует показатели от 176 до 184 км/ч.

Скорее всего, замедление динамики связано с увеличением массы, вызванным большими размерами. Длина седана Granta составляет 4268 мм, а Iskra выросла до 4333 мм. По актуальной информации, АвтоВАЗ планирует начать серийное производство новой модели в апреле, а поставки дилерам ожидаются до конца весны. Предполагаемая цена Lada Iskra в кузове седан – от 1,2 до 1,6 миллиона рублей.