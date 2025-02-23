Сгорел один из многослойных керамических конденсаторов MLCC.

Пользователь Reddit под ником Impossible-Weight485 рассказал о своём опыте использования ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral. По его словам, во время просмотра веб-сайтов его система неожиданно выключилась. После попытки вновь запустить ПК видеокарта загорелась, и из системного блока пошёл дым. Пользователь опубликовал фотографии, на которых видны следы возгорания на видеокарте и материнской плате.

«Сегодня днем я играл в компьютерные игры, а потом перешел к просмотру сайтов. Внезапно компьютер выключился. Когда я попытался его перезагрузить, графический процессор загорелся, и пошел дым. После извлечения видеокарты я обнаружил следы ожогов как на ней, так и на материнской плате», — написал Impossible-Weight485.

Судя по описанию и фотографиям, проблема возникла не из-за разъёмов питания. Возгорание произошло на стороне интерфейса PCIe, где расположены компоненты, отвечающие за передачу данных между видеокартой и материнской платой. На снимках видно, что один из многослойных керамических конденсаторов MLCC полностью сгорел.

Известный технический блогер Стив из Gamers Nexus предложил купить поврежденную видеокарту у пользователя и покрыть все расходы, не прибегая к процедуре RMA. Это решение позволит провести независимое расследование и выяснить точные причины возгорания.

Интересно, что это первый зарегистрированный случай такого рода с видеокартами серии ROG Astral. Ранее пользователи сталкивались с проблемами плавления разъёмов на RTX 5090, но возгорания были крайне редки. Пока производитель видеокарты не прокомментировал ситуацию.