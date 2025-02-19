На борту устройства будет находиться мобильная GeForce RTX 5090, а его цена составит $2200

Примерно месяц назад ASUS анонсировала свою новейшую внешнюю графическую док-станцию, ROG XG Mobile. Эта модель 2025 года пришла на смену предыдущей версии, которая была совместима с мобильными GPU вплоть до GeForce RTX 4090. С установленной мобильной GeForce RTX 5090 данная док-станция является самой мощной на сегодняшний день и первой, оснащённой портом Thunderbolt 5.

Согласно свежему отчёту, официальная дата выхода ASUS ROG XG Mobile назначена на 25 февраля. Таким образом, всего через одну неделю будет представлена самая быстрая внешняя графическая док-станция, способная обеспечить пропускную способность до 80 гигабит. Это вдвое превышает возможности Thunderbolt 4 и значительно улучшает поддержку высоких разрешений при высокой частоте обновления.

Согласно информации от ASUS, мобильный графический процессор ROG XG Mobile 2025 года предлагает поддержку видео в разрешении до 8K, что будет полезно для создателей контента, а также возможность трехмониторной конфигурации с разрешением 4K при частоте 144 Гц. Он оснащён не только Thunderbolt 5, но и современными портами, включая USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, DP 2.1, считывателем SD-карт и портом 5G LAN для быстрого доступа в Интернет.

Новый ROG XG Mobile требует блок питания мощностью 330 Вт. При этом, несмотря на свои функции и характеристики, его вес составляет менее 1 кг, и он эффективно охлаждается благодаря использованию испарительной камеры. ASUS сообщает, что ROG XG Mobile работает на удивление тихо, с уровнем шума, который на 3 дБА ниже, чем у предыдущих моделей. Кроме того, устройство имеет вентиляционные отверстия на задней панели для повышения производительности охлаждения. Стоимость аппарата составит $2200.