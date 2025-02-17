Благодаря усилиям игроков, будет создан искусственный интеллект, способный самостоятельно распознавать различных подводных существ.

Учёные из Исследовательского института-аквариума залива Монтерей (MBARI) в Калифорнии разработали игру FathomVerse. Выполняя задания, геймеры помогают обучать ИИ-робота, исследующего подводный мир.

MiniROV, управляемый учёными, собирает данные о морской жизни, включая редкие виды медуз. Снимки и видео, сделанные роботом, загружаются в базу данных FathomNet, которая служит основой для игры FathomVerse. Игроки погружаются в виртуальный океанский мир, где они анализируют реальные изображения морских организмов, классифицируют их и зарабатывают очки.

Их вклад помогает улучшить искусственный интеллект, который затем становится более точным в идентификации морских обитателей в реальных условиях. На сегодняшний день более 17 500 игроков проанализировали около 48 000 изображений, что составляет примерно 14% базы данных FathomNet. Один из успешных примеров — идентификация игроками оранжевого существа с желтыми пятнами и зелёными глазами как вида костной рыбы, которую ИИ ранее не мог распознать.

Однако, для правильной классификации морских организмов игроки проходят обучающие модули. В них они учатся распознавать различные виды — от медуз до редких глубоководных существ. После обучения участники приступают к миссиям, где идентифицируют и классифицируют неизвестные организмы. Результаты сравниваются с данными других игроков для достижения консенсуса. Собранная информация проверяется исследователями и используется для улучшения алгоритмов ИИ.

Долгосрочная цель проекта — обучить искусственный интеллект до уровня, при котором он сможет самостоятельно идентифицировать морских обитателей, а роботы, такие как MiniROV, смогут работать в океане полностью автономно, без участия человека. Пока это невозможно, так как ИИ часто ошибается, например, путая черные кораллы или анемоны с другими организмами.