Стоимость данной модели составляет около 600 тысяч рублей

Китайская фирма Wuling запустил предпродажи электрического микровэна Zhiguang. Малогабаритная, но функциональная модель презентуется как универсальный автомобиль для отдыха загородом, мобильной торговли и транспортировок на короткие расстояния. Цена модели варьируется от 590 до 630 тысяч рублей. К примеру, наиболее бюджетная конфигурация Lada Granta в России на данный момент стоит минимум 749 900 рублей.

Размеры Zhiguang составляют 3685x1530x1765 мм, а колёсная база — 2600 мм. Снаряжённая масса автомобиля — 892 кг. Дизайн модели напоминает японские кей-кары, при этом Zhiguang является одной из самых крупных моделей в линейке бренда. Для сравнения, популярный в Китае хэтчбек Hongguang Mini EV почти на 43 сантиметра короче.

Порты для «медленной» и «быстрой» зарядки скрыты под эмблемой на передней панели. На крыше предусмотрен багажник, а внутри салона имеется 20 резьбовых отверстий для крепления различного оборудования. Это позволяет превратить микровэн, например, в передвижную торговую точку или мастерскую. Объём багажного отсека варьируется от 527 до 1117 литров, а задний ряд сидений можно сложить, чтобы создать почти ровную поверхность для спального места.

В базовую комплектацию входят 4,2-дюймовая цифровая приборная панель, обычное радио с USB-портом вместо мультимедийной системы, два динамика, тканевые сиденья, одна подушка безопасности и кондиционер.

Wuling Zhiguang оснащён одним электромотором, который приводит в движение задние колёса. Мощность двигателя составляет 41 лошадиных сил, а крутящий момент — 85 Нм. Электромобиль работает на литий-железо-фосфатной батарее ёмкостью 17,7 кВт·ч. Максимальная скорость модели достигает 100 км/ч, а запас хода на одном заряде — до 201 км по циклу CLTC. Быстрая зарядка постоянным током позволяет восстановить заряд батареи с 30% до 80% за 35 минут, а «медленная» зарядка занимает 5,5 часа для полного заряда от 20% до 100%. Кроме того, Zhiguang может использоваться как источник энергии для внешних устройств, обеспечивая мощность до 3,3 кВт.