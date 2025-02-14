Производительность будет повышена в Indiana Jones and the Great Circle, Avowed, Civilization 7 и ряде других проектов

Драйвер GeForce 572.42 WHQL добавляет официальную поддержку Game Ready для игры Avowed. Ранее в Indiana Jones and the Great Circle отсутствовала функция DLSS Ray Reconstruction, но она будет добавлена с помощью обновления, как и DLSS 4 с технологией Multi Frame Generation для этой приключенческой игры. Теперь грозовые эффекты могут выглядеть еще более впечатляюще.

Ролевая игра от первого лица Avowed от студии Obsidian Entertainment выйдет 18 февраля 2025 года. Версия драйвера GeForce 572.42 WHQL будет выпущена незадолго до релиза игры, что позволит владельцам Premium Edition опробовать её заранее. В настройках графики игроки найдут такие функции, как генерация кадров DLSS, сверхразрешение DLSS, Nvidia Reflex и трассировку лучей для отражений. Для достижения наилучшего качества изображения в Avowed рекомендуется использовать приложение Nvidia DLSS 4 Overrides. Драйвер также оптимизирован для Civilization 7, стратегической игры, которая вышла 11 февраля 2025 года. Однако, последняя столкнулась с жесткой критикой со стороны игроков.

В ближайшие дни с выпуском патча в Indiana Jones and the Great Circle появится поддержка DLSS 4 с многокадровой генерацией и новой моделью Transformer для сверхвысокого разрешения DLSS. Этот патч также добавит DLSS Ray Reconstruction, которая отсутствовала при первоначальном релизе и в первом обновлении.