По словам владельца, чип не находился под нагрузкой и работал на базовых частотах

На фоне оплавления разъёмов питания видеокарт RTX 5090 процессоры начали сами по себе воспламеняться в своих сокетах. Один из пользователей Reddit столкнулся с подобной ситуацией, когда его новый Ryzen 7 9800X3D сгорел. Он был установлен на материнской плате Asrock Nova 870E, функционировавшей на стандартных частотах с разогнанной оперативной памятью. Удивительно то, что пользователь не нагружал процессор чрезмерно.

По словам владельца, он просматривал что-то в интернете перед тем, как произошёл этот инцидент. На данный момент остаётся верить на слово. Ранее уже наблюдались подобные ситуации с Ryzen 7 7800X3D, что вызвало широкую волну недовольства в адрес ASUS из-за их нестабильных обновлений BIOS. Однако, в этом случае дело касается материнской платы Asrock, и это первый зарегистрированный случай повреждения Ryzen 7 9800X3D, по крайней мере, на платформе Reddit.

На данный момент рано делать выводы о том, был ли инцидент следствием неправильной установки. Пользователь уже сдал свой 9800X3D в ближайший магазин, поэтому сейчас невозможно сделать окончательный вывод. Тем не менее, команда Gamers Nexus связалась с автором инцидента и предложила приобрести материнскую плату для тщательного анализа. В прошлый раз им удалось воспроизвести проблему с воспламеняющимся чипом 7800X3D в своей лаборатории, и остаётся надеяться, что они смогут разобраться и в данном случае.