Однако, компания также рекомендует обновить драйвер чипсета до версии 7.01.08.129

Процессоры AMD 3D V-Cache, созданные на базе архитектуры Zen 5, выйдут на рынок в следующем месяце. Компания ASRock предоставляет владельцам материнских плат AM5 достаточное время для обновления BIOS до последней версии, которая обеспечит полную совместимость с этими процессорами.

ASRock сообщила о выпуске новой версии BIOS AMD AGESA 1.2.0.3a, которая охватывает все материнские платы AM5, включая модели из серий X870E, X870, B850, B840, X8670E, X670, B650E, B650, A620A и A620. Это широкий ассортимент плат, и приятно видеть, что ASRock выпускает обновления BIOS для каждой из поддерживаемых моделей.

Также интересным фактом на странице поддержки BIOS ASRock является уведомление, что пользователям, обновляющимся до версии BIOS AGESA 1.2.0.3a, рекомендуется дополнительно обновить драйвер чипсета до версии 7.01.08.129. В данный момент на сайте AMD.com последняя версия драйвера чипсета AM5 — это 6.10.17.152. Возможно, придётся подождать, прежде чем появится новая актуальная версия. Тем не менее, ASRock уже предлагает обновлённые драйверы чипсета на своей странице поддержки.

Недавно сообщалось о нескольких предложениях для процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D с 16 ядрами и Ryzen 9 9900X3D с 12 ядрами. Эти чипы были выставлены на продажу по цене примерно 700 и 600 долларов, что на уровне предыдущих моделей 3D V-Cache.

Компания AMD уже демонстрирует выдающуюся игровую производительность среди современных процессоров, а такие модели, как Ryzen 7 9800X3D, занимают первые позиции как по объёму продаж, так и в рейтингах производительности.