Данный патч вносит также некоторые механики, которых игрокам не хватало

Sid Meier's Civilization 7 теперь доступна для игроков и пришла с масштабным обновлением, которое устраняет некоторые проблемы, заявленные пользователями в период раннего доступа. В течение ближайших недель и месяцев ожидаются дополнительные патчи для Civilization 7. Однако, самый крупный пакет исправлений и новых функций ожидается в марте.

Игра Civilization 7 была официально запущена по всему миру 11 февраля. Тем не менее, те, кто приобрёл Deluxe или Founders Edition, получили возможность начать играть на пять дней раньше. В рамках раннего доступа к Civilization 7 разработчики из Firaxis выпустили три обновления, последнее из которых появилось в понедельник, 10 февраля. Обновление, получившее название 1.0.1 Patch 2, исправляет часть проблем, о которых сообщали первопроходцы Civilization 7. В этом обновлении содержится двенадцать коррекций, направленных на улучшение пользовательского интерфейса, который некоторые игроки ранее описывали как недостаточно доработанный. К примеру, теперь иконки урожая корректно отображаются при преобразовании посёлка в город, а меню поселения больше не открывается при нажатии на баннер другого игрока. Также стало проще отслеживать действия шпионажа благодаря новым уведомлениям, которые информируют игрока о завершении операций.

Обновление от 10 февраля приносит значительные изменения и в игровую механику Civilization 7. Теперь города-государства не исчезают во время перехода эпох, а превращаются в дружественные независимые государства. Кроме того, были улучшены морские сражения, чтобы юниты действовали более предсказуемо, например, обеспечивая перемещение к атакуемой клетке после победы над противником. Патч также упрощает управление Кризисом лояльности эпохи античности, позволяя игрокам увеличивать счастье поселений через покупку городских вилл.

Кроссплатформенный режим многопользовательской игры в Civilization 7 временно недоступен. Патч 1.0.1 Patch 2 в настоящее время выпущен только для ПК, macOS и Linux. В связи с тем, что консольные версии Civilization 7 больше не синхронизированы с обновлениями, компания Firaxis приостановила кроссплатформенный многопользовательский режим.

Объясняя, почему патч не стал полноценным многофункциональным релизом, разработчик отметил, что его целью было ускорить работу над улучшениями для настольной версии. Как только команда завершит внедрение необходимых исправлений, будущие обновления для Civilization 7 могут выходить с равной регулярностью как для ПК, так и для консолей.