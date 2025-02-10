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Zelikman
Porsche планирует вложить в районе €800 миллионов в разработку новых ДВС и гибридными систем
Из-за усиления конкуренции со стороны китайских электромобилей, компания решила сконцентрироваться на рынке ДВС

Компания Porsche объявила о планах инвестировать примерно €800 миллионов в 2025 финансовом году на создание новых моделей с двигателями внутреннего сгорания и плагин-гибридными системами. Это решение было принято на фоне снижающегося спроса на электромобили, что приведёт к уменьшению прибыльности бизнеса. На фоне этих новостей акции производителя автомобилей упали на 7% к закрытию торгов, сообщает Reuters.

В 2025 году Porsche ожидает маржу в пределах 10–12%. Этот показатель ниже как среднесрочной цели (17–19%), установленной самой компанией, так и прогнозов аналитиков, которые рассчитывали на 14,8%.

В 2024 году акции бренда снизились на 27%. По сравнению с максимумом, достигнутым в мае 2023 года, когда рыночная капитализация составила чуть менее 110 миллиардов евро, стоимость компании уменьшилась вдвое. Полный финансовый отчет Porsche будет опубликован 12 марта. Однако, акционерам уже пообещали, что дивиденды останутся на уровне, аналогичном предыдущему году.

Компания сталкивается с трудностями в продажах электромобилей в Европе и встречает усиливающуюся конкуренцию со стороны китайских производителей. В связи с этим Porsche приняла решение сохранить в своей линейке бензиновый кроссовер Macan, от которого планировалось отказаться в пользу батарейной версии с тем же названием.

#технологии #автомобили #рынок #porsche
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