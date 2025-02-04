Эмбарго на публикацию тестов будет снято за день до этого — 19 февраля.

После выхода на рынок видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080 30 января, Nvidia планирует представить GeForce RTX 5070 Ti через три недели — 20 февраля, по информации от издания VideoCardz. Корреспонденты ресурса ссылаются на представителей самой компании Nvidia. Как и в случае с более мощными графическими процессорами, для этих моделей эмбарго на обзоры будет снято только накануне релиза.

Как показали предыдущие запуски, Nvidia обычно разделяет эмбарго на два дня. Ожидается, что 19 февраля будет снят запрет на публикацию тестов видеокарт GeForce RTX 5070 Ti. Пользователи смогут полноценно ознакомиться с возможностями адаптера. Затем 20 февраля состоится выход на рынок. Будет снято эмбарго на видеокарты от сторонних производителей, которые имеют цену выше предложений Nvidia. Эта дата также совпадает с запуском GeForce RTX 5070 Ti, который был недавно анонсирован Proshop.

Зелёный гигант анонсировал данную модель по цене в $749. Однако, по имеющимся данным, фирменных версий от Nvidia не будет представлено. Можно ожидать, что многие варианты окажутся дороже рекомендованной розничной цены.

Таким образом, к 20 февраля три из четырёх уже анонсированных видеокарт серии RTX 50 формально станут доступными — если не считать возможные проблемы с поставками. Единственной моделью, для которой пока не известна дата запуска, остаётся самая младшая из всех представленных — GeForce RTX 5070.