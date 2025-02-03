Сумма незначительного ремонта Rivian R1T оказалась сравнима с ценой неплохого подержанного автомобиля

Накануне один пользователей Reddit поделился фотографиями повреждений своего пикапа Rivian R1T, предложив другим участникам платформы угадать стоимость ремонта после незначительного ДТП. Как выяснилось, сумма оказалась сравнима с ценой неплохого подержанного автомобиля.

По словам автора поста, он не заметил небольшую бетонную колонну на парковке, что привело к повреждениям. В результате столкновения треснул задний фонарь, а на панели под ним появились царапины и, возможно, небольшая вмятина. На первый взгляд, повреждения казались незначительными.

Изначально страховая компания оценила ремонт примерно в 1400 долларов. Однако окончательный счёт от официального дилера оказался значительно выше — 7490 долларов. Даже с учётом потенциальных скрытых повреждений, хоть такое и маловероятно, такая сумма выглядит чрезмерной. Автор поста не приложил детализированный счёт, поэтому остаётся неясным, из чего именно сложилась итоговая стоимость.

Ранее на Reddit уже появлялся скан счёта за ремонт пикапа Tesla Cybertruck на 34 тысячи долларов. Сообщалось, что такие повреждения подвески и рамы вызвала обычная выбоина на дороге. При этом владелец Cybertruck остался доволен своим автомобилем, назвав его прочным и надёжным.