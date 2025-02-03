Популярный блогер JerryRigEverything проверил новинку на прочность

Накануне JerryRigEverything протестировал Galaxy S25 Ultra на прочность, опубликовав результаты испытаний на своём YouTube-канале. Новинка действительно показывает некоторые неудачи по сравнению с предыдущей моделью. К примеру, отсутствие Bluetooth в S Pen и дисплей, который легко царапается на уровне 6, вызывают определенные сомнения в прочности аппарата. В ходе своего последнего испытания JerryRigEverything обнаружил, что Galaxy S25 Ultra демонстрирует меньшую устойчивость к повреждениям по сравнению с Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 Ultra был одним из лучших смартфонов, обладающим высокой защитой от царапин, что выделяло его среди аналогов. Пользователи, вероятно, будут разочарованы новым устройством, так как его предшественник показал более хорошие результаты в этом аспекте. Тест на царапины продемонстрировал, что стекло Galaxy S25 Ultra повреждается на уровне 6, с более глубокими следами на уровне 7.

Общее качество устройства также пострадало из-за брендинга Samsung на задней панели. Логотип, судя по всему, смещён, что не является технической ошибкой, но указывает на недостаток внимания к деталям. Неясно, касается ли проблема смещения брендинга всех моделей Galaxy S25 Ultra или только этой конкретной.

Отсутствие Bluetooth у S Pen заставило многих пользователей задуматься о причинах удаления этой функции из аксессуара. Исключение данной опции также привело к потере ряда возможностей, таких как использование S Pen в качестве кнопки затвора камеры для съёмки с расстояния. Возможно, компания желает ограничить эту функцию только для Galaxy Ring, но это остаётся под вопросом.

Наконец, тест на прочность Galaxy S25 Ultra демонстрирует, что выступающие кольца камеры на задней стороне устройства могут быть легко сняты. Эти кольца прикреплены клеем, но незначительно выступают над поверхностью стекла, что даёт возможность оторвать их острым инструментом. Это ещё раз подчёркивает, что производитель пошёл на определенные уступки. Легко приподнятые кольца камеры также способствуют накоплению пыли под ними.

В целом, можно заметить, что Samsung сделала несколько компромиссов, работая над Galaxy S25 Ultra, особенно в отношении его прочности. Однако устройство предлагает множество внутренних улучшений. К их числу относятся новый чип Snapdragon 8 Elite и новые функции Galaxy AI.