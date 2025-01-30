Компания инициировала судебный процесс в европейском суде против введения новых пошлин на электромобили, произведённые в Китае.

По информации издания Automotive News, немецкий автопроизводитель присоединился к своему китайскому партнеру, концерну Geely, для участия в разбирательстве.

Geely ранее объявила о намерении оспорить увеличение пошлин в суде. Вместе Mercedes-Benz и Geely создают и выпускают автомобили под брендом Smart в Китае, которые затем поставляются на европейский рынок. Mercedes-Benz стала второй европейской компанией, после BMW, и шестым автопроизводителем в общем числе, который подал аналогичный иск. Ранее о своих намерениях обратиться в суд также сообщили компании BYD, SAIC и Tesla. Последняя из них поставляет в европейские страны электромобили, которые производятся на гигафабрике в Шанхае.

Автопроизводители выразили несогласие с решением Европейской комиссии, принятым в прошлом году, о введении повышенных тарифов, которые обоснованы необходимостью борьбы с нечестной конкуренцией. В ЕК полагают, что китайские производители могут предлагать более привлекательные цены на электромобили на рынке ЕС благодаря государственной поддержке. Размер дополнительных пошлин определён в зависимости от уровня участия властей Китая в деятельности конкретного автопредприятия.

Тем временем компания Volkswagen ведёт переговоры с ещё не названными китайскими компаниями относительно возможных инвестиций в проблемные сборочные заводы в Германии. Согласно последним новостям, Volkswagen рассматривает вариант продажи своих заводов, что позволит китайским партнёрам не только локализовать производство, но и избежать трудностей, связанных с новыми пошлинами.