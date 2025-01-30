Данная модель была представлена в 2018 году. Однако, любопытным оказалось наличие на торце и верхнем крае устройства логотипов PSP PlayStation Portable и Walkman.

На Reddit были размещены несколько снимков прототипа устройства Sony Xperia XA2, что спровоцировало разговоры о его гравировках. На фотографиях заметно, что на одном из краев устройства выгравированы слова «PSP PlayStation Portable», а логотип Walkman и название бренда можно увидеть на верхнем крае. Исходный пост с изображениями предполагал, что телефон представляет собой «нечто интересное».

Возможно телефон с кодовым названием OEM «Pioneer» в ходе разработки мог рассматриваться как комбинированное устройство, сочетающее в себе функции телефона, Walkman и PSP. На прототипе Sony Xperia XA2 также были установлены некоторые эмуляторы для PS1 и PS2 apk, что добавляет ещё одно подтверждение его потенциальной легитимности. Хотя многим фанатам Sony может быть трудно это признать, компания, которая, кажется, почти отказалась от своей линии устройств Xperia, когда-то была весьма инновационной. Более вероятно, что гравировки были добавлены позднее, возможно, чтобы сделать прототип XA2 более интересным.

Учитывая соответствующие временные рамки, становится ясным, что, скорее всего, произошло следующее. Xperia XA2, оснащённый Snapdragon 630 и 3 ГБ оперативной памяти, был анонсирован в феврале 2018 года. К тому времени производство телефонов Walkman и PlayStation Portable уже завершилось. Линейка W Walkman существовала с 2005 по 2011 год, а PSP прекратила своё существование в 2014. Не было никаких причин, чтобы прототип XA2 имел эти гравировки. Если бы Sony разрабатывала подобное гибридное устройство, более логичным кандидатом выглядел бы мощный на тот момент Xperia XZ2.



