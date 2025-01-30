В первую очередь ограничения коснутся графических процессоров Nvidia H20

Согласно информации Bloomberg, администрация Трампа в настоящее время изучает возможность расширения ограничений на графические процессоры Nvidia H20. Сообщается, что эти процессоры являются эксклюзивными для Китая и обладают менее высокой производительностью по сравнению с H100. Новейшая линейка графических процессоров Nvidia, именуемая Blackwell, уже в стадии поставок. В настоящий момент большинство современных моделей искусственного интеллекта обучаются на решениях H100 и H200.

В сентябре прошлого года ходили слухи о том, что Nvidia прекратила принимать заказы на ускорители ИИ H20 от компаний из Китая. Хотя причины этого решения остаются неясными, существует предположение, что власти США могут расширить свои санкции на эти продукты. По другим анализам, графические процессоры способны принести компании до 12 миллиардов долларов выручки, хотя у них на 41% меньше ядер и на 28% ниже производительность по сравнению с H100.

Эту новость обнародовали после того, как продукты искусственного интеллекта DeepSeek вызвали бурю на Уолл-стрит и привели к колоссальным потерям в триллион долларов. Инвесторы начали испытывать беспокойство по поводу того, удастся ли реализовать миллиарды долларов, которые планировались для построения центра обработки данных ИИ. Это связано с тем, что китайский стартап, похоже, создал модель, которая сравнительна с несколькими американскими разработками в области ИИ, но при гораздо более низких затратах.

Nvidia выразила готовность сотрудничать с новой администрацией и её инициативами в сфере искусственного интеллекта. Широкие санкции, введённые предыдущим правительством против Китая в отношении графических процессоров, ограничили количество стран, способных приобретать продукцию Nvidia без ограничений. В ответ на это компания в резком заявлении обвинила власти в затруднении прогресса в области глобального ИИ.

Также в Nvidia считают, что появление доступной языковой модели DeepSeek подтверждает исполнение компанией экспортных ограничений против Китая.