По словам разработчиков, данная игра будет лишена ролевой составляющей

Это произведение стало результатом сотрудничества между Resolution Games и Wizards of the Coast, направленного на то, чтобы как новичкам, так и опытным игрокам было интересно погрузиться в мир Dungeons & Dragons. Resolution Games использовала свою признанную наградами ролевую систему Demeo Action Roleplaying System для разработки этой игры, что позволяет обеспечить игрокам атмосферные и напряжённые битвы, которые идеально вписываются в вселенную D&D.

«Используя функционал системы Demeo, компания Resolution Games имеет возможность представить Dungeons & Dragons в новом свете, акцентируя внимание на быстро протекающих пошаговых сражениях и механике «нажми и играй». BATTLEMARKED продолжает стратегический курс Hasbro на применение нашего богатого портфолио интеллектуальной собственности мирового уровня для разработки цифровых игр как через лицензирование, так и путем внутренней разработки в студии», — отмечает Юджин Эванс, старший вице-президент по цифровой стратегии и лицензированию в Wizards of the Coast.

В отличие от традиционного опыта Dungeons & Dragons, DEMEO X Dungeons & Dragons: BATTLEMARKED представляет собой систему без ведущего игрока, сосредоточенную на социальной стратегии, а не на ролевом взаимодействии. Это способствует ведению диалогов за столом, которые сосредоточены на стратегиях и принятии решений, а не на развитии характеристик персонажей в ролевых играх.

DEMEO X Dungeons & Dragons: BATTLEMARKED предложит возможность кроссплатформенной игры для четырех участников, и на старте будут доступны две сюжетные кампании, а также планируются дополнительные истории в различных мирах D&D в качестве загружаемого контента в будущем. Игра будет доступна на нескольких платформах при релизе.