AMD опубликовала подробную видеоинструкцию по локальной настройке данной языковой модели с видеокартами Radeon RX 7000.

Новая версия искусственного интеллекта DeepSeek произвела значительный резонанс в индустрии и хотя многие интересуются вычислительными мощностями задействованными при обучении этой модели, похоже, что обычный пользователь сможет получить необходимую производительность для её работы, используя графический процессор AMD Radeon RX 7900 XTX RDNA 3. Команда «Красных» представила результаты тестов вывода R1 DeepSeek, сравнивая флагманский GPU из серии RX 7000 с аналогичными решениями от NVIDIA, демонстрируя его превосходство в производительности на разных задачах. Согласно итогам тестов, Radeon RX 7900 XTX оказалась быстрее GeForce RTX 4090.

Графические процессоры для потребителей показали свою эффективность в задачах ИИ. При этом прежде всего отмечается их оптимальное соотношение цена-производительность по сравнению с традиционными устройствами для ускорения ИИ. Запуская модели на своем локальном оборудовании, пользователи, по сути, также обеспечивают защиту своей конфиденциальности, что представляет собой значительную проблему для ИИ-моделей.

AMD разместила на YouTube видео, где подробно изложены все шаги. В ближайшем будущем с новыми графическими процессорами от NVIDIA и AMD ожидается значительное увеличение вычислительной мощности.