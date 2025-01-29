По словам представителей компании, это будет доступный телефон, который захотят приобрести многие

Председатель подразделения потребительской электроники Huawei Юй Чэндун намекнул на скорый анонс нового продукта. В ходе недавней прямой трансляции, которую он провёл, вернувшись в свой родной город, он заявил, что компания готовит к выпуску «самый невероятный» продукт, представление которого запланировано на март.

Во время трансляции Юй Чэндун обсуждал различные темы, включая решения для умного вождения и будущие разработки Huawei. В частности, он пообещал, что в марте этого года компания представит продукт, который станет настоящим прорывом. Однако, стоит отметить, что это мероприятие может быть ориентировано в первую очередь на китайский рынок.

Чэндун не стал раскрывать подробностей о новом продукте, но вскользь упомянул, что речь идёт о «мобильном телефоне». Он также подтвердил, что устройство будет работать на собственной операционной системе HarmonyOS, вероятно, на версии HarmonyOS NEXT, которая не основана на Android.

Охарактеризовав продукт как «самый невероятный», он добавил, что он будет «за гранью воображения». Чэндун пообещал, что устройство удивит пользователей своими функциями и при этом останется доступным по цене. Речь могла идти о серии Huawei Pura80. Pura70 была представлена в апреле прошлого года. Однако, это маловероятно, так как председатель Huawei пообещал представить продукт, который «каждый сможет себе позволить», а серия Pura80 является флагманской линейкой.

Возможно, это новый складной телефон-раскладушка от компании. Huawei Pocket 2 был представлен в феврале прошлого года, так что сроки для выхода преемника вполне подходящие. Кроме того, предыдущая модель не имела завышенной цены, что делает запуск Huawei Pocket 3 вполне вероятным.

Однако Чэндун охарактеризовал новый продукт как «то, о чем никто не может подумать», что вызывает некоторые сомнения. Pocket 3 — это устройство, которое многие ожидают, и оно вряд ли станет полной неожиданностью. Остаётся только дождаться официального анонса, чтобы узнать, что именно Huawei приготовила на этот раз.