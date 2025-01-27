Компания заработала $58,1 миллиарда, существенно опередив Mercedes-Benz с 42,5 миллиарда

Согласно отчету CarNewsChina, основанному на подсчетах Sina Finance, в 2024 году на китайском рынке наибольшую прибыль получил концерн BYD. На вторую и третью позиции, несмотря на существенно меньшие объёмы продаж, вышли Mercedes-Benz и Volkswagen. В десятку лучших наряду с BYD вошли еще три местных бренда.

Выручка BYD в 2024 году составила 58,1 миллиарда долларов, при этом было реализовано почти 3,5 миллиона автомобилей со средней ценой сделки примерно в 17 тысяч долларов. Продажи Mercedes-Benz значительно уступают BYD, составив чуть более 700 тысяч автомобилей. Однако, средняя стоимость одного из них оказалась гораздо выше и составила около 60 тысяч долларов. В результате немецкий премиальный производитель зарегистрировал доход в 42,5 миллиарда долларов.

Финансовые результаты Volkswagen составляют 41,9 миллиарда долларов, с объёмом продаж 2,13 миллиона автомобилей при средней стоимости примерно 20 тысяч долларов. В числе десяти крупнейших производителей также присутствуют Toyota, BMW, Tesla, Aito, Li Auto, Honda и Geely. Издание подчёркивает, что две молодые китайские компании преодолели по выручке таких традиционных игроков, как Geely, Chery и Changan. В 2024 году бренд Aito заработал 21,4 миллиарда долларов, а LiXiang — 21,1 миллиарда.

Ранее сообщалось, что компания BYD заняла лидирующие позиции на китайском авторынке в двух главных категориях — среди седанов/хэтчбеков и минивэнов. Звание самого продаваемого автомобиля перешло к электрокроссоверу Tesla Model Y.