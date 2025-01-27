У этих автомобилей существует риск утечки топлива при низких температурах

Росстандарт и компания «Хавейл Мотор Рус» анонсировали кампанию по отзыву автомобилей, в которую входят 364 внедорожников модели Tank 500 в самой премиальной комплектации Blacktrail. По информации ведомства, у этих автомобилей существует риск утечки топлива.

С лета прошлого года в России появилась новая премиум версия модели Tank 500 Blacktrail. В этой модификации выделяются такие особенности, как затемнённый кузов и улучшенный V6, мощность которого увеличена с 299 до 354 лошадиных сил. На данный момент цена на Tank 500 2024 года составила 8 249 000 рублей.

По уточнениям Росстандарта, при низких температурах на Tank 500 Blacktrail может наблюдаться повышение давления в системе подачи топлива, что в редких случаях становится причиной утечки. Отзыв коснётся внедорожников, произведенных в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года. Для этих автомобилей организована бесплатная проверка в сервисных центрах, где при необходимости будет заменена выпускная трубка топливного бака.

В конце минувшего года по аналогичным причинам в Российской Федерации были отозваны более 55 тысяч автомобилей Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На этих моделях была выявлена опасность повреждения топливопровода, что может произойти также при низких температурах.



