При этом цена новинки может быть существенно выше после старта продаж

На данный момент фирма AMD не имеет конкурента для RTX 5080 в своей линейке RDNA 4. Тем не менее, выпуск этой модели может оказаться не столь необходимым, если судить по результатам в 3DMark. Radeon RX 7900 XTX демонстрирует средний показатель в 31 540 очков в тесте Time Spy Graphics, что всего на 4% ниже ожиданий для RTX 5080 — 32 701 балл.

Кроме того, по состоянию на момент написания статьи RX 7900 XTX можно приобрести на международных рынках по цене менее чем $950. Это может сделать RTX 5080 менее привлекательным для некоторых пользователей. Ситуация усугубляется для RTX 5080 из-за того, что, как сообщают источники, первые партии этой видеокарты будут достаточно ограничены, что может вызвать определенные трудности при попытке купить адаптер по рекомендованной цене. Итак, игрокам, стремящимся заполучить RTX 5080, возможно, придется вложить значительно больше, чем первоначальная цена в $999.

Также эксперты берут во внимание тот факт, что модель от AMD имеет на борту 24 ГБ видеопамяти, тогда как RTX 5080 ограничивается 16 ГБ. Хоть последняя имеет существенно более быстрые чипы GDDR7, всё же, как показывают последние игровые релизы, память лишней не бывает.

Однако, общая ситуация значительно улучшается для RTX 5080, если рассматривать DLSS 4 и многокадровую генерацию как ключевые функции. В конечном итоге только время позволит понять, на что действительно способна RTX 5080 и какая будет её доступность на самом старте. Есть опасения, что как и с предыдущим поколением, после выхода адаптеры Nvidia начнут расти в цене. В то же время, цена на ускорители от AMD оставались более стабильными.