Компания планирует нарастить производство и реализацию до 300 тысяч электрокаров в год.

Вышедшая недавно на рынок электромобилей Xiaomi реализовала 150 000 единиц своего первого седана SU7 менее чем за год, как сообщил основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

Лэй представил актуальные данные в видео, посвященном демонстрации функций автономного вождения Xiaomi SU7. В одном из предыдущих видео он упоминал, что в 2024 году было продано около 135 000 седанов, что подразумевает, что в 2025 году продажи составили примерно 15 000 автомобилей.

Xiaomi SU7 был представлен 28 марта 2024 года в трех различных комплектациях и начало их поставок произошло в апреле. Базовая версия оценивалась в 29 800 долларов, в то время как модели Pro и Max имели стартовые цены в 33 900 долларов и 41 400 долларов соответственно.

Xiaomi увеличивает объёмы производства, намереваясь выпустить 300 000 единиц в текущем году. В том же видео Лэй продемонстрировал ограниченную версию в ярко-красном цвете, выпущенную в честь 15-летия компании. Поставки начнутся в марте.

Кроме того, Xiaomi анонсировала Ultra – топовую комплектацию SU7, которая официально появится в продаже в марте. Предварительные заказы уже доступны для покупателей в Китае, готовых заплатить 112 400 долларов. Компания также раскрыла свои планы по выпуску второго электромобиля, внедорожника Xiaomi YU7, который должен выйти на рынок в июне или июле 2025 года.