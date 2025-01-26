По словам инсайдера, слухи об уменьшении площади для размещения камеры и датчиков ошибочны

По словам инсайдерам, смартфоны iPhone 17, среди которых планируются модели iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, вероятно, обойдутся без значительных изменений в области Dynamic Island в 2025 году.

Это утверждение не сходится с более ранними сведениям о том, что Apple планирует уменьшить площадь Dynamic Island, где располагаются селфи-камера и другие сенсоры, используемые для функций по типу Face ID. Существует информация, что компания работает над технологией, позволяющей в будущем полностью интегрировать эти компоненты под экран.

Эксперт из TF Securities International Минг-Чи Куо разместил сообщение на платформе X (прежнее название Twitter), в котором делится ожиданием, что Apple сохранит размеры Dynamic Island «почти неизменными» в новой серии iPhone 17. Однако, в посте не приводится никаких дополнительных подробностей относительно моделей iPhone 17.

Следует отметить, что Минг-Чи Куо зарекомендовал себя как авторитетный источник прогнозов касательно инноваций продуктов Apple. Однако, его недавнее заявление противоречит информации, озвученной в июле 2024 года Джеффом Пу из Haitong International Tech Research. Пу сообщил, что технология «металинзы» будет применяться в качестве датчика приближения для будущего iPhone 17 Pro Max с Dynamic Island.

Apple раньше уменьшала размеры выреза на экране в таких моделях, как iPhone 13, за год до появления Dynamic Island в iPhone 14 Pro. Тем не менее, пользователям, похоже, необходимо будет потерпеть еще как минимум год, прежде чем они увидят модель с уменьшенным вырезом.

Также согласно новому отчёту, Apple, возможно, собирается оснастить iPhone SE 4 корпусом, который будет схож с iPhone 14, но с включенной функцией Dynamic Island вместо выреза. Есть мнение, что следующий iPhone SE получит улучшения в дисплее, камере, процессоре и, возможно, поддержку Apple Intelligence и Face ID.