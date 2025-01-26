Двухобъёмный автомобиль «Симба» (УАЗ-3165М) был разработан в 90-ые, но автомобиль не пошел в серию

В конце января Ульяновский завод празднует 67 лет с момента запуска «Буханки»: серийный выпуск автомобилей серии УАЗ-450 начался в 1958 году. Вариант УАЗ-452 отмечает свой 60-летний юбилей. В честь этой даты производитель впервые раскрыл эскизы новой модели, которая должна была заменить «Буханку» еще в конце прошлого века.

Шесть рисунков были созданы художником-конструктором завода Игорем Давыдовым в начале девяностых. Пять из них показывают потенциального преемника «Буханки» с однообъёмным кузовом и различными вариантами световых элементов, бамперов, конфигураций дверей и бокового остекления. На одном из изображений, вместо традиционного фургона, представлен двухобъёмный минивэн с увеличенным задним свесом.

В самом конце девяностых годов в Ульяновске действительно был разработан преемник «Буханки» — двухобъёмный автомобиль «Симба» (УАЗ-3165М), который объединял характеристики микроавтобуса и внедорожника. Тем не менее, этот проект остался на стадии эксперимента, так как запуск его серийного производства признали экономически невыгодным. В итоге предприятие по сей день работает над различными модификациями изначального варианта.

В конце лета прошлого года УАЗ вновь оснастил модель СГР мотором ЗМЗ 409055, соответствующим экологическому классу «Евро-5». В новом году было принято окончательное решение об отказе от двигателя ЗМЗ 40911, относящегося к более низкому классу «Евро-2», что способствовало новому увеличению цен. Самая простая версия «Буханки» стала дороже на 70 тысяч рублей, теперь её стоимость составляет 1,52 миллиона рублей.