По мнению издания, позаимствованы даже некоторые элементы интерфейса.

Производители смартфонов часто подражают друг другу. В частности, Macworld указывает на то, что с выходом новых моделей Galaxy S25 Samsung внедрила множество функций One UI 7, которые напоминают возможности последних iPhone.

В частности, в Galaxy AI была реализована интеграция сторонних чат-ботов, что напоминает внедрение ChatGPT в Apple Intelligence. В ближайшее время набор ИИ-инструментов от Apple станет совместимым с Google Gemini. Также издание отмечает, что Gemini запускает анимацию на Galaxy S25, которая схожа с яркой светящейся анимацией рамки Siri на устройствах Apple.

Кроме того, Samsung анонсировала возможность записи, суммирования и транскрибирования телефонных звонков в приложении «Телефон» для моделей Galaxy S25. Эти опции уже присутствуют в iOS 18. В приложении «Настройки» теперь добавлен новый раздел, посвященный информации о батарее. Он, как и в iOS, предоставляет данные о количестве циклов, состоянии аккумулятора и других связанных характеристиках. Хотя у Samsung более расширенные данные о состоянии батареи.

Однако, это не единственные черты, которые были позаимствованы из линейки Samsung Galaxy S25. Издание Macworld отмечает множество других особенностей, включая Now Bar, которая, по всей видимости, вдохновлена Live Activities на iOS, а также различные элементы интерфейса, схожие с iPhone.

Тем не менее, это не означает, что Apple не перенимала идеи у Samsung. К примеру, компания внедрила опцию изменения цвета иконок приложений, добавила быстрые переключатели настроек и предложила пользовательскую настройку экрана блокировки. Это те возможности, которыми владельцы Galaxy пользуются уже длительное время.