Эти показатели выросли на 60% в сравнении с 2023. Однако, эксперты ожидают существенного падения в текущем году

В 2024 году в России был зафиксирован рост автокредитования на 60% по сравнению с 2023 годом. Как сообщает издание «Известия» ссылаясь на данные кредитных историй, это касается как числа выданных займов, так и их общего объёма, который, по некоторым прогнозам, достиг более 2 триллионов рублей. Однако, в 2025 году ожидания по спросу на целевые кредиты могут оказаться негативными.

По оценкам «Объединённого кредитного бюро», в течение 2024 года в стране было оформлено 1,4 миллиона автокредитов, общая сумма которых составила 2 триллиона рублей. НБКИ приводит другие цифры — 1,64 миллиона займов и 2,3 триллиона рублей в сумме. Тем не менее, оба бюро кредитных историй согласны в том, что данный сегмент кредитования увеличился на 60%.

Средний размер выданного кредита остался на уровне 1,45 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом, однако, срок кредитования увеличился до пяти лет и девяти месяцев. Кредиты, предназначенные для покупки новых автомобилей, составили 63% от общего числа займов.

Аналитики подчеркивают, что россияне проявили наибольшую активность в приобретении автомобилей в кредит в начале прошлого года, тогда как в декабре объёмы выдачи резко снизились почти в два раза. Это связано как с ростом цен на автомобили из-за введения нового утилизационного сбора, так и с мерами, которые принимал Центральный банк для снижения спроса и минимизации числа неплатежеспособных заемщиков.

По мнению экспертов отрасли, средняя ставка по автозаймам на фоне текущей рыночной ситуации будет продолжать повышаться и может превысить 30%. В результате увеличение стоимости кредитных инструментов приведёт к снижению объёмов кредитования. Ожидается, что в 2025 году спрос на автокредиты может уменьшиться на 20–30%.

В 2024 году Россия заняла четвёртую строчку в Европе по количеству продаж новых легковых автомобилей. Тем не менее, из-за роста утильсбора, а также колебаний валютных курсов и изменений ключевой ставки в 2025 году, вероятнее всего, произойдёт снижение объёмов продаж автомобилей.