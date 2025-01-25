Для этого использовался модуль V-Color Manta Xfinity, плата Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE и чип Intel Core Ultra 9 285K

Энтузиасты продолжают приближаться к скорости памяти DDR5 к 13 000 МТ/с. Хотя преодоление этой отметки потребует времени и усилий, сейчас это выглядит вполне возможным. Оверклокер Hicookie достиг значительных показателей, превысив 12 700 МТ/с с модулями DDR5, став первым в этом направлении.

Он добился впечатляющего прогресса на платформе Intel Z890. Последний успех был достигнут с памятью V-Color Manta Xfinity RGB DDR5 на материнской плате Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE. Hicookie использовал процессор Intel Core Ultra 9 285K и индивидуальный 24-гигабайтный модуль памяти, охлаждаемый жидким азотом, чтобы достичь частоты 6363 МГц или 12 726 МТ/с. Это новый рекорд, который заменил прежний результат, установленный Splave, с памятью G.Skill Trident Z5, достигнувшей 12 698 МТ/с.

Информацией о новом достижении с гордостью поделилась компания Gigabyte, подчеркивая, что материнская плата Z890 AORUS Tachyon ICE была создана «исключительно для преданных энтузиастов разгона». Эта плата стала одной из первых, достигших скорости памяти DDR5 свыше 10 000 MT/с. Не менее интересно, что Hicookie использовал аналогичную конфигурацию несколько месяцев назад. Однако, стоит отметить, что при этом сильно увеличилась задержка памяти. С показателями CL 68-127-127-254 выдающихся результатов по сравнению с 10 000 MT/с, достигнутыми при CL 48-58-58-140, ожидать не стоит.

Эта деятельность скорее интересует тех, кто увлечён разгоном, чтобы состязаться с другими мастерами оверклокинга. Тем не менее, Hicookie смог установить три мировых рекорда по 3DMark CPU Profile 1T/2T/8T, достигнув скорости памяти 12 726 MT/с. В ближайшие недели можно ожидать, что другие оверклокеры превзойдут эти показатели и, возможно, даже достигнут 13 000 MT/с.