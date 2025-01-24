Пользователи жалуются на некорректную работу системы автономной парковки

Компания Xiaomi объявила об отзыве 30 931 электромобиля SU7 из-за выявленных проблем в системе автономной парковки. Как сообщает издание CarNewsChina, о недостатке стало известно еще в ноябре, и с тех пор компания работала над его устранением. Владельцам седанов не потребуется посещать сервисные центры, так как исправление будет произведено через беспроводное обновление.

14 ноября один из пользователей Xiaomi SU7 уведомил компанию о том, что электроника автомобиля некорректно функционирует при попытке автономной парковки, в результате чего машина получила повреждения. После анализа ситуации специалисты Xiaomi пришли к выводу, что трудности связаны с ошибками в синхронизации с облачными хранилищами, что затрудняет обнаружение внешних объектов.

В компании Xiaomi сообщили, что на их серверах уже реализованы меры предосторожности для предотвращения сбоев, а электроника транспортных средств будет обновлена с помощью беспроводных программных апдейтов. Последние два месяца были посвящены как разработке исправлений, так и их проверке. Отзыв коснётся электромобилей, произведённых с 6 февраля по 26 ноября прошлого года.

Процедура отзыва — достаточно распространенная ситуация. К примеру, в США компания Tesla по итогам 2024 года заняла первое место по количеству автомобилей, которым понадобился послепродажный сервис. Тем не менее, 99,2% из 5 138 000 электромобилей, попавших под отзыв, было успешно отремонтировано без необходимости посещения сервисных центров.