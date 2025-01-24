Отмечаются более низкие затраты на обслуживание, разнообразие моделей и доступность запасных частей

Согласно исследованию, проведённому аналитиками страховой компании «Ренессанс страхование», более 80% российских автомобилистов, владеющих автомобилями китайского производства, положительно оценивают свой опыт. Эти владельцы автомобилей чаще, чем владельцы других иномарок, готовили свои машины к зимнему сезону, опасаясь возможных неисправностей из-за холода.

43% респондентов выразили положительное мнение об эксплуатации китайских автомобилей, а ещё столько же оценили её исключительно положительно. К основным преимуществам машин из Поднебесной были отмечены более низкие затраты на обслуживание, разнообразие моделей, лёгкость в получении запасных частей и качество работы официальных сервисных центров.

Специальные мероприятия по подготовке автомобилей к зимнему сезону организовали 74% респондентов. По данным исследования, среди владельцев автомобилей южнокорейского производства такая подготовка была проведена 67% автолюбителей, тогда как только 58% владельцев японских машин обратили на это внимание. Если среди собственников иномарок из других стран всего 6% выражают опасения по поводу возможных неисправностей при понижении температуры до минус 10-15 градусов, то среди водителей китайских автомобилей этот показатель составляет 24%.

Основными проблемами, с которыми сталкиваются автомобилисты зимой, являются разряженный аккумулятор, замерзшая жидкость для омывателей, трудности при запуске двигателя и неработающие дверные ручки. Однако только 21% участников опроса поддержали мнение, что автомобили из Китая не приспособлены к российским зимним условиям.

На сегодняшний день в России более 2,5 тысяч дилерских центров, занимающихся продажей китайских автомобилей. Доля китайских марок в общей структуре продаж продолжает расти: с 64% в 2023 году она возросла до 67% в 2024-м. Наиболее широкие сети представлены брендами Chery, Geely и Changan.