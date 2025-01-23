Топовая модель Zongheng G900 имеет мощность 1632 лошадиной силы и возможность передвигаться по воде

У производителя Chery появился новый суббренд под названием Zongheng. Под этой маркой компания планирует реализовывать премиум внедорожники, ориентированные на широкие возможности в суровых условиях, оснащённые гибридными двигателями: рамные модели G700 и G900, а также грузовик F700. Первый из них, G700, предназначенный для соревнования с Tank 700, дебютирует на китайском рынке в третьем квартале, сообщает Car News China.

Zongheng G700 основан на концепте Jetour T5, который был представлен на Пекинском автосалоне весной прошлого года. При размерах 5173x2050x1950 мм данный внедорожник оснащён колёсной базой длиной 2850 мм. На задней двери расположена полноразмерная запаска. Пневматическая подвеска предоставляет возможность изменять клиренс в диапазоне от 150 до 350 мм. Внутреннее пространство рассчитано на шесть мест и имеет схематику 2+2+2. Вместо традиционной панели приборов используется широкий дисплей, установленный ближе к лобовому стеклу, в соответствии с дизайном моделей Avatr.

В центре автомобиля находится крупный сенсорный экран, который является частью информационно-развлекательной системы. Выбор режима трансмиссии выведен на рулевую колонку, а на центральной панели располагаются зоны для беспроводной подзарядки двух устройств и набор физических кнопок. В комплектацию входят системы помощи водителю Qiankun от Huawei и аудиосистема Lexicon. Для пассажиров второго ряда предусмотрены особо удобные сиденья с регулировкой поддержки для ног, а также экран, установленный на потолке.

Zongheng G700 представляет собой параллельный гибрид с функцией подзарядки от бытовой сети. Его силовая установка CDM-O включает в себя 2-литровый турбированный двигатель мощностью 211 лошадиных сил, двухступенчатую трансмиссию DHT с интегрированным электромотором на 286 лошадей и отдельный электромотор мощностью 408 лошадей, отвечающий за привод задних колес.

Пикап Zongheng F700 можно считать развитием внедорожника G700. Он представлен в виде модели с четырьмя дверями и сравнительно компактной грузовой платформой. Движущую силу ему будет обеспечивать такая же силовая установка CDM-O.

Топовой моделью в ряду Zongheng станет внедорожник G900 длиной 5,3 метра с уникально оформленной скошенной крышей. На данный момент он находится на стадии концепта, однако, информация о многих его характеристиках уже доступна. Для этого своеобразного вездехода разработана гибридная силовая установка CEM-O, которая состоит из четырех электромоторов с общей мощностью 1632 лошадки и двухлитрового двигателя с турбонаддувом на 211 лошадиных сил используемого исключительно для подзарядки в движении. Как и YangWang U8 от BYD, Zongheng G900 способен передвигаться по воде: по заявлению производителя, он может находиться в воде на протяжении 40 минут со скоростью до 8,5 км/ч. Также в его оснащение входят пневматическая подвеска и полностью управляемое шасси.

Обе модели CDM-O и CEM-O оснащены 800-вольтовой электрической системой и могут заряжаться со скоростью 6C. Это означает, что в теории возможно полное восстановление батареи шесть раз за один час. Процесс зарядки от 20 до 80 процентов занимает всего шесть минут. Более подробная информация станет доступна ближе к моменту выхода автомобилей на рынок.



