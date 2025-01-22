Беспилотник сможет подниматься прямо с подводных лодок и при необходимости возвращаться на них же

Китайские исследователи создали уникальный беспилотный аппарат под названием Feiyi, способный применяться с подлодок и обладающий способностью как совершать подводные манёвры, так и летать в воздухе.

Согласно информации источников, американские вооружённые силы изучают стратегию, предусматривающую размещение подводных лодок у берегов Поднебесной для запуска значительного числа дронов. После этого беспилотники объединятся в рой и осуществят неожиданные удары НОАК в ходе любой возможной операции по высадке на Тайване. Данная тактика позволит снизить необходимость в том, чтобы корабли США приближались к зоне конфликта, тем самым минимизируя риск их воздействия со стороны китайских военных.

Тем не менее, по информации китайских СМИ, Соединённые Штаты оказались в невыгодном положении в этом вопросе. Пекин уже реализовал данную концепцию, и его испытательные полёты доказывают, что эти дроны способны на гораздо большее, чем прогнозируют в Пентагоне. Специалисты из Северо-Западного политехнического университета (NWPU) и Китайского центра аэродинамических исследований и разработок (CARDC) создали уникальный БПЛА, который готов стартовать с подводного судна прямо из воды, без проблем перемещаться между воздушным пространством и морем, и даже возвращаться обратно на подлодку.

Благодаря своей инновационной конструкции, дрон со складным крылом способен «несколько раз передвигаться как по водному пространству, так и в воздухе в рамках одного рейса». Это значительно усиливает его возможности для незаметности и живучести.



