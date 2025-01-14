Стабильную работу показала платформа Telegram. В Роскомнадзоре сообщили, что пока не информации с чем связан данный сбой

Как сообщают официальные Telegram-каналы средств массовой информации, на территории Российской Федерации наблюдаются сбои в работе интернет-сервисов. Большинство сайтов и ресурсов попросту недоступны по неизвестным техническим причинам.

Из функционирующих платформ отмечается стабильность социальной сети-мессенджера Telegram. Для входа на другие сайты же требуется подключение через виртуальную частную сеть, хотя и такой способ подключения работает не со всеми площадками.

Стоит отметить, что проблемы наблюдаются как у мобильных операторов, так и провайдеров домашнего интернета. С чем связана такая ситуация пока сказать сложно. В 17.30 доступ к большинству сайтов был восстановлен. Однако, пользователи в сети жалуются на нестабильную работу некоторых ресурсов.

В 21 веке сложно переоценить значение интернета для человечества. Он стал основным источником массовой информации, ключевой базой знаний абсолютно в любой сфере жизнедеятельности, местом отдыха и развлечений, а также рабочей площадкой.

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщают, что пока не знают, с чем может связано падение интернета в России. Причины инцидента выясняют.