Цены указаны с 20-процентным НДС. Таким образом самое бюджетное решение соответствует РРЦ.

Цены на графические карты Nvidia GeForce RTX 5080 от партнёров достигли. Как один из основных брендов, компания Gigabyte разработала несколько кастомизированных моделей GeForce RTX 5080, которые теперь представлены в магазинах Европе.

Один из таких ритейлеров, ProShop, расположенный в Финляндии, в настоящее время предлагает полный ассортимент графических процессоров Gigabyte RTX 5080 с указанием их стоимости. Примечательно, что среди них имеется и карта, которая соответствует рекомендованной розничной цене. Это модель RTX 5080 WindForce 3 OC, цена которой составляет около 1260 долларов США с учётом 20% НДС. Эта цена установлена Nvidia для RTX 5080 в европейском регионе, и без учета НДС стоимость этой карты приближается к тысяче долларов.

Более дорогие модели, такие как Gaming OC, AERO OC и карты AORUS, значительно выше по цене. Однако, версия RTX 5080 AORUS Xtreme WaterForce имеет крайне высокую стоимость — 1708 долларов США с учетом 20% НДС. Без налогов цена составляет около 1423 долларов США. Это примерно на 400 долларов больше, чем стоимость Founders Edition.

Gigabyte RTX 5080 AORUS Xtreme WaterForce WB edition также предлагается по цене 1680 долларов. Модель направлена на энтузиастов, заинтересованных в установке индивидуального жидкостного охлаждения. Стоит отметить, что большинство из этих моделей являются версиями OC, что подразумевает наличие более высоких тактовых частот без стандартного охлаждения. Графический процессор FE Nvidia GeForce RTX 5080 демонстрирует прирост в 2617 МГц, так что можно ожидать, что некоторые из них будут превышать 2700 МГц.

Запуск RTX 4080, если вспомнить, оказался одним из самых неудачных в линейке Ada из-за завышенной цены в 1200 долларов. Nvidia представила обновлённую версию RTX 4080 в виде Super за 1000 долларов, что выглядело более приемлемо. Однако для некоторых моделей RTX 5080 за более чем 1400 кажется, что она не оправдывает ожиданий.