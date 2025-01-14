Также новая конфигурация имеет ряд других нововведений, включая светодиодные фары и обновлённое оформление передней панели

Ульяновский автозавод начал испытания для внедорожника «Патриот» с обновлённой силовой установкой. Как сообщает пресс-служба предприятия, речь идёт о версии с дизельным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Расширение ассортимента двигателей станет частью масштабного рестайлинга, результаты которого планируется представить официально этой осенью.

В Ульяновске активно работают над адаптацией блока, который уже применяется на коммерческих моделях Sollers Argo и УАЗ «Профи». Объём мотора составляет 2,0 литра, при этом на Argo он выдает 130 лошадиных сил, а для «Профи» мощность была увеличена до 136 лошадей и 320 Нм крутящего момента. Предполагается, что данный двигатель также будет доступен на серийных вариантах гражданских внедорожников.

В процессе обновления УАЗ «Патриот» помимо новой силовой установки также изменится внешний вид и интерьер автомобиля в более современном ключе. Внедрят, например, светодиодные фары, обновлённое оформление передней панели и новое рулевое колесо. Некоторые из планируемых улучшений уже получили патенты.

В ноябре 2024 года в модельном ряду предприятия представили более мощную версию «Хантера». Для неё был адаптирован современный бензиновый двигатель от «Патриота», соответствующий экологическим нормам «Евро-5». В результате «Хантер» стал мощнее более чем на 30 лошадиных сил, а его цена увеличилась на 20 тысяч рублей. Тем не менее, после новогодних праздников модель обрела новый ценовой уровень и теперь стоимость начинается от 1,6 миллиона рублей.