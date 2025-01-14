В течение 2024 года было продано свыше 16,5 миллиона машин, тогда как в 2025 году может быть продано 14 миллионов единиц.

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса опубликовал свои прогнозы относительно легкового автомобильного рынка России на 2024 год и представил сценарий на 2025 год. По мнению АЕБ, рынок столкнётся с падением до уровней, характерных для 2016 года, под воздействием нескольких негативных факторов.

Как сообщает АЕБ, ссылаясь на данные АО «ППК», в 2024 году в России было реализовано 1 650 658 легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Эти цифры примерно совпадают с результатами, представленными агентством «Автостат». Однако, в 2025 году, по прогнозам аналитиков АЕБ, ожидается снижение примерно на 15%, что приведёт к продаже около 1,4 миллиона автомобилей. Это число будет выше показателей 2022 и 2023 годов, но всё же ниже всех предшествующих периодов, включая 2016 год, когда рынок составил 1,43 миллиона единиц.

Среди ключевых негативных факторов, влияющих на рынок, в АЕБ отметили рост ключевой процентной ставки и утилизационного сбора, продолжающееся санкционное давление и колебания курса рубля относительно евро, доллара и юаня. Аналитики также считают, что в 2025 году в России будет накапливаться отложенный спрос — потенциальные покупатели, как и в 2024 году, будут склонны откладывать покупку новых автомобилей в ожидании лучших условий.

Снижение на рынке в первой половине года может оказаться даже более значительным, чем ожидается, поскольку сектор должен адаптироваться к новым реалиям — производители обязаны приспосабливаться к изменившейся политике утилизации, а покупатели — к новым ценовым условиям. Тем не менее, во второй половине года положение должно начать улучшаться, в том числе благодаря росту местного производства.

Увеличение внутреннего производства автомобилей назвали одним из главных трендов автомобильного рынка на 2025 год наряду с импортозамещением комплектующих. Эксперты также полагают, что в этом году отрасль столкнётся с естественным отбором — число игроков на рынке начнёт снижаться.