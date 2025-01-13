Ранее компания серьёзно отставал в этом аспекте от конкурентов

Honor представила новые смартфоны среднего сегмента, нацеленные на то, чтобы стать лучшими камерофонами на рынке. Однако, с точки зрения прогресса в технологиях аккумуляторов, они не выделяются, имея всего лишь 5300 мАч в своей последней модели Ultra.

Стоит отметить, что производитель пока не достиг отметки в 6000 мАч в своей последней флагманской линейке. Однако ожидается, что серия 400 сможет превзойти даже Magic7 RSR по этому показателю.

Согласно информации от надежного источника утечек Digital Chat Station, в будущей коллекции может появиться новая спецификация — 7000 мАч. Это может значительно повлиять на Honor 400 Ultra или Pro, хотя, возможно, для реализации этих изменений им придётся отказаться от передовой функции беспроводной зарядки мощностью 80 Вт.

Ожидается, что Honor 400 Pro и 400 Ultra также будут оснащены чипсетом Snapdragon 8s Elite, который станет их субфлагманским решением. Это, вероятно, связано с тем, что модель 200 Pro, которая появилась в то же время в середине года, уже использовала похожий чипсет 8s Gen 3.

Таким образом, можно рассчитывать увидеть всю серию 400 примерно в мае 2025 года, возможно, с еще более необычными формами камер в сочетании с заявленным значительно увеличенными ёмкостями батарей.