Теперь Министерство экономики считает, что компания должна сама решать, где производить свои чипы

TSMC может получить разрешение от правительства Тайваня на строительство мощностей для производства 2-нанометровых чипов на территории США. Компания создала свои новые заводы по производству микросхем в Аризоне после получения субсидий в рамках Закона о CHIPS и научных инициативах. Согласно производственному графику, который включает три завода, 2-нанометровые технологии и другие передовые разработки будут выпускаться на Fab 3 к концу десятилетия.

Недавний отчет тайваньского издания UDN указывает на то, что правительство дало компании возможность принимать решения о производстве 2-нанометровых и других высоких технологий за пределами страны. Это представляет собой значительное изменение в политике, которая ранее обязывала тайваньские фирмы всегда первыми разрабатывать новые производственные мощности на один-два поколения вперед внутри страны.

Недавние комментарии о возможности TSMC наладить производство 2-нм чипов в США, и в частности на заводе в Аризоне, сделал министр экономики Тайваня Дж. В. Куо, как сообщает UDN. Куо выступил на прошлой неделе, обсуждая высокие затраты на установку передовых производственных линий за границей. Он отметил, что, если TSMC примет решение о производстве 2-нм чипов в США, компании может потребоваться инвестировать до 30 миллиардов долларов в покупку необходимого оборудования и развитие других мощностей.

Министр считает, что такие значительные расходы заставят TSMC более осторожно подходить к вопросам расширения производственных мощностей за пределами Тайваня. Также ему задали вопрос о применимости политики, согласно которой производство TSMC на родине должно опережать зарубежные мощности на одно или два поколения, к заводу в Аризоне. Куо ответил, что времена изменились, и TSMC должна самостоятельно принимать решение о создании современных производственных мощностей за границей.