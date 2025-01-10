Его мощности смогут выпускать миллионы компьютеров в год, которые не будут подпадать под американские санкции

Лидирующие производители персональных компьютеров стремятся уменьшить свою зависимость от китайского производства и иногда открывают новые заводы в неожиданных регионах. В четверг компания Lenovo Group объявила о планах по созданию завода по выпуску компьютеров и северных устройств в Саудовской Аравии, который должен быть ориентирован, прежде всего, на рынки Ближнего Востока и Африки. Этот проект поддерживают инвестиции в 2 млрд долларов от Alat, дочерней компании Саудовского Фонда общественных инвестиций.

Предприятие в стране будет огромных масштабов. Оно создаст тысячи рабочих мест и сможет выпускать миллионы компьютеров каждый год с ожидаемым запуском в 2026 году. Lenovo также намерена развивать местные исследовательские центры, что может включать адаптацию товаров под местные рынки. Несомненно, это станет одним из крупнейших высокотехнологичных предприятий в данном регионе и одним из ведущих заводов по производству компьютеров в мировом масштабе.

Данный завод должен существенно усилить позиции Lenovo на рынках Ближнего Востока и Африки, что будет критически важным для роста компании, ведь эти рынки стремительно развиваются. В дополнение к фабрике Lenovo планирует открыть региональный офис в Эр-Рияде.

Создавая производственные мощности для серверов в Королевстве, Lenovo обходит ограничения Соединённых Штатов на экспорт оборудования, предназначенного для применения в области ИИ и высокопроизводительных вычислений, в Китай. Это позволит компании увеличить свои мощности по выпуску серверов, не зависимо от заводов в Азии. Для Саудовской Аравии возведение одного из крупнейших заводов по сборке компьютеров и другой техники является ключевым шагом к диверсификации экономики, выходящей за пределы нефтяной отрасли, что соответствует программе Vision 2030.