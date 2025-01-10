По словам представителей компании, такой подход вредит её бизнесу и самому развитию технологии искусственного интеллекта

Nvidia выражает своё недовольство предстоящими ограничениями, предлагаемыми администрацией Соединённых Штатов на экспорт чипов, назвав их поспешным шагом, который может существенно превысить изначально поставленные цели. Ожидается, что новые инициативы, которые могут быть реализованы в ближайшие дни, введут трёхуровневую систему контроля за экспортом чипов для ИИ, как для отдельных стран, так и для отдельных компаний.

Нед Финкл, глава отдела государственных дел Nvidia, подчеркнул, что данная политика может иметь серьёзные последствия. Он отметил, что так называемая «политика жёстких ограничений для стран» негативно скажется на повседневных вычислениях по всему миру и на самом деле не улучшит национальную безопасность. Эти правила окажут значительное влияние на рынок ускорителей ИИ, где Nvidia занимает лидирующие позиции.

В соответствии с предложенными новыми правилами, распределение американских полупроводников будет осуществляться на основе различных уровней доступа. Некоторым ближайшим партнёрам США будет предоставлен неограниченный импорт, тогда как большинство других стран столкнётся с новыми ограничениями на общую вычислительную мощность. Эти меры будут касаться не только специализированных чипов для ИИ, но и обычных графических процессоров, которые можно встретить в самых разных устройствах — от игровых компьютеров до дата-центров.

Эти новые нормы могут значительно повлиять на положение Nvidia на рынке, особенно с учётом стремительного роста компании: стоимость её акций почти утроилась в прошлом году, что в значительной мере связано с резким ростом инвестиций в искусственный интеллект.