По прогнозам, строительство должно быть завершено к концу 2026 года

Китайская фирма Huajing («Хуацзин») начала строительство нового предприятия в подмосковном индустриальном комплексе «Есипово». Информация поступила от Министерства инвестиций, промышленности и науки данного региона. На этом заводе под брендом HJ планируется производство компонентов для шасси грузовиков и полуприцепов. Ожидаемый объём инвестиций составляет примерно 5 миллиардов рублей.

Сперва будут запущены цеха, предназначенные для производства осей и деталей подвески. В дальнейшем предполагается создание мощностей для выпуска тормозных колодок и штамповочной линии. Когда завод достигнет запланированных объёмов, его производственные мощности смогут обеспечить изготовление до 100 тысяч осей и до 400 тысяч колодок. Производство будет организовано на современном оборудовании с использованием компьютерного управления, а контроль качества будет проводиться на нескольких этапах.

По данным ведомства, в результате открытия завода в Солнечногорском районе, где расположен индустриальный парк, будет создано до 150 новых рабочих мест. Концерн Huajing является одним из крупнейших азиатских производителей компонентов для грузовых шасси. Планы компании включают завершение строительства российского завода к концу 2026 года.

В ближайшее время также калужская компания «Автомобильные технологии» (ранее известная как «ПСМА Рус») собирается расширить свой модельный ряд. В настоящее время уже освоена сборка Peugeot Partner, а также предполагается наладить производство кроссоверов Haval M6.