Устройство имеет хорошую игровую производительность за счёт видеочипа Radeon 890M, но поддерживает подключение внешнего графического процессора

Компания Minisforum недавно представила EliteMini AI370, свой первый мини-ПК, который работает на Ryzen AI 9 HX 370. Теперь они анонсировали улучшенную версию — AI X1 Pro. Новая модель оснащена тем же процессором Zen 5 от AMD, который включает в себя графический процессор Radeon 890M iGPU. Это делает устройство способным запускать современные AAA-игры с достойной частотой кадров.

В отличие от EliteMini AI370, новая версия AI X1 Pro оборудована разъёмом OCuLink. Это представляет собой значительное преимущество для пользователей, желающих подключить внешний адаптер. Одной из ключевых особенностей последнего продукта от Minisforum является память, которая также была улучшена. В отличие от EliteMini AI370, который имел встроенную оперативную память LPDDR5X, модель AI X1 Pro предоставляет пользователям возможность увеличения объёма памяти. Этот новый компактный игровой ПК может поддерживать до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Также улучшенные возможности хранения: теперь в нём три слота M.2 2280.

Что касается других характеристик, то Minisforum AI X1 Pro оборудован сканером отпечатков пальцев, который предназначен для обеспечения быстрого и безопасного доступа к устройству. На передней панели устройства размещена кнопка Copilot, что, как ожидается, станет стандартом для многих будущих мини-ПК, совместимых с программой Copilot+ PC.

Устройство отличает стильный дизайн и интегрированный блок питания. Однако, информации о цене и дате поступления в продажу пока нет.