Техника должна будет стать более манёвренный, чем нынешний K2 Black panther и получить новое орудие

Южная Корея планирует завершить создание новейшего танка К3 к 2030 году. К этому периоду планируется выпустить уже несколько прототипов техники. Информация была предоставлена западным изданием Army Recognition, ссылающимся на свои источники.

Производством данного танка займётся компания Hyundai. Разработчики заявляют, что новинка станет образцом мощи огня, живучести и современных технологий. Работы над танком ведутся с учетом опыта, полученного при создании предыдущих моделей – К2 Black Panther и серии К1.

На сегодняшний день самым продвинутым танком Южной Кореи считается К2. Среди его ключевых преимуществ можно выделить многоуровневую композитную броню, современные системы управления огнём и облегчённые технические решения. Ожидается, что К3 унаследует эти достоинства, но при этом станет более скоростным и манёвренным. Хотя новейший танк не превысит по весу своего предшественника, в его разработку будут внедрены ряд передовых технологий.

В частности, для его функционирования будут применяться водородные технологии и искусственный интеллект. Использование водорода в качестве источника энергии сделает танк не только более экологичным, но и позволит снизить тепловые и звуковые отпечатки, что сделает его менее заметным на поле боя. Искусственный интеллект планируется использовать для управления военными действиями. Можно предположить, что разработчики предусмотрели возможность дистанционного управления.

Кроме того, ожидается, что 120-миллиметровая пушка, устанавливаемая на танки К2, будет заменена на более мощную 130-миллиметровую, что увеличит огневую мощь техники.