Смартфон должен будет конкурировать на рынке с Poco X7 Pro от Xiaomi.

Компания Realme выпустила модель Neo 7, оснащённую аккумулятором на 7000 мАч, который превосходит все аналогичные устройства. По информации известного источника Digital Chat Station, такое же решение будет применено и в дальнейшей версии SE.

Также сообщается, что 7 SE будет иметь дисплей с разрешением 1,5K, что подразумевает использование такого же экрана, как у старшей модели в серии. Однако, как утверждает инсайдер, устройство заменит процессор Dimensity 9300+ на более скромный 8400, что соответствует новому Poco X7 Pro.

Кроме того, Realme, по всей видимости, намерена доработать новую 4-нм платформу, но в конфигурации Max, а не Ultra. Хотя версия Ultra может казаться более привлекательной, модель 7 SE, возможно, сможет привлечь пользователей благодаря своему мощному аккумулятору. С другой стороны, будущий смартфон, похоже, будет оснащён такой же проводной зарядкой, как и модель Neo 7, что подразумевает, что его мощность может составлять 80 Вт, а не 90 Вт, как у X7 Pro.

7 SE будет оснащён основной камерой с разрешением 50 мегапикселей, возможно, это будет сенсор Sony IMX882, а не более новая LYT-600, используемая в X7 Pro. Также присутствуют слухи о том, что его дебют может состояться только в феврале, и он станет вторым в мире смартфоном на базе Dimensity 8400, который ожидается в 2025 году.