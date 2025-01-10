Компания Realme выпустила модель Neo 7, оснащённую аккумулятором на 7000 мАч, который превосходит все аналогичные устройства. По информации известного источника Digital Chat Station, такое же решение будет применено и в дальнейшей версии SE.
Также сообщается, что 7 SE будет иметь дисплей с разрешением 1,5K, что подразумевает использование такого же экрана, как у старшей модели в серии. Однако, как утверждает инсайдер, устройство заменит процессор Dimensity 9300+ на более скромный 8400, что соответствует новому Poco X7 Pro.
Кроме того, Realme, по всей видимости, намерена доработать новую 4-нм платформу, но в конфигурации Max, а не Ultra. Хотя версия Ultra может казаться более привлекательной, модель 7 SE, возможно, сможет привлечь пользователей благодаря своему мощному аккумулятору. С другой стороны, будущий смартфон, похоже, будет оснащён такой же проводной зарядкой, как и модель Neo 7, что подразумевает, что его мощность может составлять 80 Вт, а не 90 Вт, как у X7 Pro.
7 SE будет оснащён основной камерой с разрешением 50 мегапикселей, возможно, это будет сенсор Sony IMX882, а не более новая LYT-600, используемая в X7 Pro. Также присутствуют слухи о том, что его дебют может состояться только в феврале, и он станет вторым в мире смартфоном на базе Dimensity 8400, который ожидается в 2025 году.