Ранее разработчики уже переносили релиз с 15 ноября 2024 года на 14 февраля 2025 года.

Накануне Ubisoft сообщила о новой задержке релиза Assassin's Creed Shadows. Игра, которая изначально планировалась к выходу 15 ноября 2024 года, была впервые перенесена на 14 февраля, чтобы избежать проблем, с которыми столкнулись Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora. Теперь релиз снова перенесён, и новая дата – 20 марта, что вновь связано с желанием обеспечить лучший старт продукта.

В том же сообщении издатель объявил о привлечении консультантов для анализа «трансформационных стратегий и капиталовложений, направленных на создание максимальной ценности для заинтересованных сторон». Если кратко, это означает, что специалисты будут давать рекомендации по ранее озвученным возможным вариантам продажи компании. Процесс анализа будет находиться под контролем независимых членов Совета директоров.

Значение успешного выхода Assassin's Creed Shadows трудно переоценить. В свежем отчете Ubisoft также указала, что чистые продажи игр на третий квартал FY2024-25 окажутся ниже прогнозируемых из-за менее успешных, чем ожидалось, продаж в праздничный период, особенно для Star Wars Outlaws, а также из-за прекращения XDefiant, запланированного на июнь.

Всё решится уже в первой половине 2025 года. Спустя пару месяцев после выхода Assassin's Creed Shadows станет понятно, сможет ли компания восстановиться или нет её ждут значительные потрясения.